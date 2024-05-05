ضحايا الفيضانات في كينيا ارتفع إلى 228 شخصا

اعلنت وزارة الداخلية في كينيا اليوم الأحد إن عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم جراء الفيضانات والتداعيات الأخرى للأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد ارتفع إلى 228 شخصا.



وذكرت الوزارة في بيان أن من المتوقع حدوث مزيد من الفيضانات "في المناطق المنخفضة والموجودة على ضفاف الأنهار والحضرية فيما قد تحدث انهيارات أرضية وطينية في المناطق ذات المنحدرات الشديدة والجرف والوديان".



ودمرت الفيضانات منازل وطرقا وجسورا وغيرها من البنية التحتية في أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا.



وقالت وزارة الداخلية إن ما لا يقل عن 164 شخصا أُصيبوا بسبب سوء الأحوال الجوية في حين نزح 212630 شخصا.