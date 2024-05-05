اعتقال طلبة يحتجون دعما للفلسطينيين وازالة مخيم اعتصام في جامعة فرجينيا

في الولايات المتحدة، اعتقلت الشرطة 25 على الأقل من الطلبة المحتجين دعما للفلسطينيين وأزالت مخيم اعتصام في جامعة فرجينيا وفقا لما ذكرته الجامعة في بيان، بينما تستعد جامعات أمريكية أخرى لمزيد من الاحتجاجات خلال حفلات التخرج.



هذا في وقت يحتشد طلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو يقيمون خياما في عشرات الجامعات للاحتجاج على الحرب المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة ولمطالبة الرئيس جو بايدن، الذي يدعم إسرائيل، ببذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء هناك.



كما يطالبون جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية، مثل شركات توريد الأسلحة.