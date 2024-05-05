هنية: حماس ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحركة الفلسطينية "ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى".



وحمّل هنية، في بيان صادر عنه، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية "اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة".