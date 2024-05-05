الحكومة الإسرائيلية تأمر بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها

أمر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي بمصادرة معدات البث التابعة لقناة الجزيرة بعد أن قررت الحكومة إغلاق المحطة الإخبارية القطرية.



وبموجب قرار الإغلاق، أمر وزير الاتصالات بمصادرة الأجهزة "المستخدمة في نقل محتوى القناة"، ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الانترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.

ووصف مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية من جهته، قرار إسرائيل وقف عمل القناة بأنه خطير ومسيس.