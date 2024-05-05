نتانياهو يقول إن إسرائيل "لا يمكن أن تقبل" طلب حماس إنهاء الحرب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده "لا يمكن أن تقبل" طلب حركة حماس إنهاء الحرب في قطاع غزة كشرط للموافقة على مقترح للهدنة في الحرب المتواصلة منذ نحو سبعة أشهر.



وشدد نتانياهو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على أنه "لا يمكن أن نقبل ذلك... لسنا مستعدين لقبول وضع تخرج فيه كتائب حماس من مخابئها وتسيطر على غزة مرة أخرى، وتعيد بناء بنيتها التحتية العسكرية، وتعود وتهدد مواطني إسرائيل"، وفق ما نشر مكتبه.