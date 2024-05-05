قناة الجزيرة تدين "الفعل الإجرامي الإسرائيلي" بإغلاق مكتبها

دانت قناة الجزيرة ما وصفته بـ"الفعل الإجرامي الإسرائيلي"، في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية لصالح قرار إغلاقها في إسرائيل على خلفية تغطيتها للحرب في قطاع غزة.



واستنكرت القناة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "إكس" بالعربية، " هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".