غالانت: حماس تبدو غير مهتمة بالتوصل لاتفاق ما يعني أن عملا عسكريا قويا في رفح قد يحدث قريبا جدا

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جغالانت أن حركة حماس أظهرت ما يشير إلى أنها غير جادة بشأن التوصل إلى هدنة.



ورأى غالانت، أنه إذا كان الأمر كذلك فإن إسرائيل ستشن عمليات عسكرية في رفح ومناطق أخرى من قطاع غزة "في المستقبل القريب جدا".