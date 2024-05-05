اليابان تطلب من 400 شخص إخلاء منطقة شمالية بسبب حريق غابات

طُلب من أكثر من 400 شخص من سكان منطقة جبلية في شمال اليابان مغادرتها الأحد، مع تمدّد حريق غابات اندلع السبت وتهديده المنازل.



وعملت مروحيات لساعات على مكافحة الحريق من دون أن تتمكن من إخماده في الجبال المحيطة ببلدة نانيو الصغيرة، في منطقة ياماغاتا، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير عادي خلال هذا الوقت من السنة.



وقال مسؤول في إدارة الكوارث الطبيعية لوكالة فرانس برس "نطلب من 400 شخص هم سكان ثلاث مناطق المغادرة، لأن الحريق يهدد بالتمدّد".



وأكد أن الجهود للسيطرة على الحريق توقفت مع حلول الليل، وستُستأنف صباح الاثنين.

