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وقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل

أخبار دولية
2024-05-05 | 10:11
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وقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل
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وقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل

توقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل باللغتين العربية والإنكليزية على أثر قرار الحكومة إغلاقها بعد تصاعد الخلاف بين الجانبين إثر الحرب في قطاع غزة. 
     
ودخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ بعد ساعات على إعلان الحكومة الإسرائيلية إغلاق القناة القطرية في الدولة العبرية لمدة 45 يوما قابلة للتمديد. وبعد ظهر الأحد تحولت الشاشة إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث "متوقف في إسرائيل" وفق ما رصدته وكالة فرانس برس. 
     

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