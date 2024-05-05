ماكرون يدعو نتانياهو إلى "استكمال" المفاوضات مع حماس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى "استكمال" المفاوضات مع حماس للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن لدى الحركة الفلسطينية، حسبما أورد قصر الإليزيه في بيان.



وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون "حثّ" نتانياهو "في اتصال هاتفي" على "استكمال المفاوضات التي قد تؤدي إلى تحرير الرهائن وحماية المدنيين من خلال وقف لإطلاق النار وخفض التصعيد الإقليمي".