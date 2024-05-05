الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول في "حماس" يؤكد انتهاء مباحثات الهدنة واستعداد وفد الحركة لمغادرة القاهرة
أخبار دولية
2024-05-05 | 10:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤول في "حماس" يؤكد انتهاء مباحثات الهدنة واستعداد وفد الحركة لمغادرة القاهرة
أعلن مسؤول في "حماس"، أن اجتماع في العاصمة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة انتهى وأن وفد الحركة سيغادر إلى الدوحة.
وقال المسؤول المطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس: "انتهى اللقاء مع وزير المخابرات المصري وسيغادر وفد حماس للدوحة لاستكمال المشاورات".
آخر الأخبار
أخبار دولية
"حماس"
انتهاء
مباحثات
الهدنة
واستعداد
الحركة
لمغادرة
القاهرة
التالي
الشرطة الأسترالية تقتل بالرصاص صبيا بعد أن طعن رجلا
قيادي في حماس: الحركة لن تقبل بهدنة لا تتضمن وقفًا دائمًا للحرب في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-28
مسؤول في حماس يؤكد أن الحركة ستسلم الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة الجديد
أخبار دولية
2024-04-28
مسؤول في حماس يؤكد أن الحركة ستسلم الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة الجديد
0
أخبار دولية
2024-05-01
مسؤول في حماس: سنرد على مقترح الهدنة "خلال فترة قريبة جدا"
أخبار دولية
2024-05-01
مسؤول في حماس: سنرد على مقترح الهدنة "خلال فترة قريبة جدا"
0
أخبار دولية
2024-03-07
وفد "حماس" يغادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة
أخبار دولية
2024-03-07
وفد "حماس" يغادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة
0
أخبار دولية
2024-02-08
مسؤول مقرب من حماس لفرانس برس: الحركة "منفتحة" على مفاوضات إضافية لوقف النار
أخبار دولية
2024-02-08
مسؤول مقرب من حماس لفرانس برس: الحركة "منفتحة" على مفاوضات إضافية لوقف النار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لعبة كرة متنقّلة بين اسرائيل وحماس
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لعبة كرة متنقّلة بين اسرائيل وحماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عيد الفصح الشرقي في شرقٍ مشتعل
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عيد الفصح الشرقي في شرقٍ مشتعل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بين حق الاحتجاج والتوقيف بحسب القانون... ماذا في جديد تظاهرات جامعات الولايات المتحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بين حق الاحتجاج والتوقيف بحسب القانون... ماذا في جديد تظاهرات جامعات الولايات المتحدة؟
0
أخبار دولية
12:36
وفد حماس يعود إلى مصر الثلاثاء لاستكمال المفاوضات حول الهدنة
أخبار دولية
12:36
وفد حماس يعود إلى مصر الثلاثاء لاستكمال المفاوضات حول الهدنة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-04
فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)
أخبار دولية
2024-05-04
فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-04-28
بو حبيب بعد لقائه نظيره البحريني: نجاح قمة المنامة مصلحة عربية مشتركة
أخبار لبنان
2024-04-28
بو حبيب بعد لقائه نظيره البحريني: نجاح قمة المنامة مصلحة عربية مشتركة
0
أمن وقضاء
2024-05-04
تعميم صورة موقوف قام بعمليات احتيالية عدة... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2024-05-04
تعميم صورة موقوف قام بعمليات احتيالية عدة... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
أخبار دولية
16:52
قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية
أخبار دولية
16:52
قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيعة مركبتا في قضاء المنية تحتفل بعيد الفصح على طريقتها والـLBCI تعرّفكم على عاداتها وتقاليدها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيعة مركبتا في قضاء المنية تحتفل بعيد الفصح على طريقتها والـLBCI تعرّفكم على عاداتها وتقاليدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لعبة كرة متنقّلة بين اسرائيل وحماس
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لعبة كرة متنقّلة بين اسرائيل وحماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
متهم أساسي في شبكة التيك توك تلاحقه قوى الأمن والرأس المدبّر في الخارج كان يتواصل مع الشبكة عبر وسيط
تقارير نشرة الاخبار
13:28
متهم أساسي في شبكة التيك توك تلاحقه قوى الأمن والرأس المدبّر في الخارج كان يتواصل مع الشبكة عبر وسيط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عيد الفصح الشرقي في شرقٍ مشتعل
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عيد الفصح الشرقي في شرقٍ مشتعل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بين حق الاحتجاج والتوقيف بحسب القانون... ماذا في جديد تظاهرات جامعات الولايات المتحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بين حق الاحتجاج والتوقيف بحسب القانون... ماذا في جديد تظاهرات جامعات الولايات المتحدة؟
0
امن وقضاء
13:17
صير الغربية تشيّع الضحية زينب معتوق: لجلب المتورطين في جريمة قتلها الى العدالة
امن وقضاء
13:17
صير الغربية تشيّع الضحية زينب معتوق: لجلب المتورطين في جريمة قتلها الى العدالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جريمة قتل وحشية ضحيتها الشابة زينب معتوق والمجرم متوار
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جريمة قتل وحشية ضحيتها الشابة زينب معتوق والمجرم متوار
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024
0
أمن وقضاء
07:47
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
أمن وقضاء
07:47
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
05:29
مايا رعيدي تدخل القفص الذهبي في لندن... من هو زوجها؟ (صور)
موضة وجمال
05:29
مايا رعيدي تدخل القفص الذهبي في لندن... من هو زوجها؟ (صور)
2
أمن وقضاء
17:05
وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة
أمن وقضاء
17:05
وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة
3
أمن وقضاء
07:47
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
أمن وقضاء
07:47
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
4
أخبار دولية
07:35
الحكومة الإسرائيلية تأمر بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها
أخبار دولية
07:35
الحكومة الإسرائيلية تأمر بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها
5
اخبار البرامج
15:05
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
اخبار البرامج
15:05
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
6
حال الطقس
01:50
منخفض جوي بدءاً من بعد ظهر اليوم... هل يعود مشهد السيول؟
حال الطقس
01:50
منخفض جوي بدءاً من بعد ظهر اليوم... هل يعود مشهد السيول؟
7
صحف اليوم
00:33
أحد المرشحين للرئاسة أعيد إدراج اسمه ضمن لائحة رباعية... هل انحسرت بين مرشحَين؟ (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:33
أحد المرشحين للرئاسة أعيد إدراج اسمه ضمن لائحة رباعية... هل انحسرت بين مرشحَين؟ (الانباء الكويتية)
8
منوعات
15:05
بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
منوعات
15:05
بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More