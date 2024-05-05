حماس: انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة

أكدت حركة حماس أنها "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد الحركة القاهرة الليلة للتشاور مع لبقيادة".وأوضحت حماس في بيان أن "وفد الحركة كان قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة".وأكدت تعاملها "بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".