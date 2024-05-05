مدير المخابرات الأمريكية يتوجه إلى الدوحة لاجتماع طارئ مع رئيس وزراء قطر

توجّه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري.



وأكد المصدر أن "بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلة المفاوضات".



وشدد مسؤول مطلع لرويترز على أن قطر وأميركا تمارسان "ضغوطا قصوى" على إسرائيل وحماس لمواصلة المفاوضات.