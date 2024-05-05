مقتل امرأة وإصابة 17 في قصف روسي على خاركيف ومحيطها

أعلن مسؤولون أن امرأة قتلت وأصيب 17 آخرون في هجمات روسية بمدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها اليوم الأحد.



وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف في منشور على تطبيق "تليغرام" إن ستة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل على منطقة أوسنوفيانسكي في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.



وأصيب عشرة آخرون في قصف جوي في وقت لاحق من اليوم على وسط المدينة.