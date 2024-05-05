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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في الهجوم الصاروخي عند معبر كرم أبو سالم مع غزة
أخبار دولية
2024-05-05 | 16:14
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في الهجوم الصاروخي عند معبر كرم أبو سالم مع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن رشقة صاروخية أطلقت في وقت سابق الأحد من قطاع غزة باتّجاه معبر كرم أبو سالم أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود.
وأفاد الجيش وكالة فرانس برس بأنه إضافة إلى القتلى أصيب 12 جنديا، جروح ثلاثة منهم خطرة.
وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ"حماس" قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إغلاقه.
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