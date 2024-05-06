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رئيسة المفوضية الأوروبية ستضغط من أجل منافسة "عادلة" مع الصين خلال لقائها شي جينبينغ
أخبار دولية
2024-05-05 | 23:27
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رئيسة المفوضية الأوروبية ستضغط من أجل منافسة "عادلة" مع الصين خلال لقائها شي جينبينغ
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها ستضغط من أجل منافسة "عادلة" مع الصين خلال محادثات ستجريها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الموجود في باريس.
وقالت فون دير لايين قبل ساعات من اجتماع ثلاثي في باريس مع شي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "علينا أن نتحرك للتأكد من أن المنافسة عادلة وغير مشوهة". وأضافت أنها أوضحت في لقاء سابق مع شي أن "الاختلالات الحالية في الوصول إلى الأسواق... يجب أن تُعالج".
أخبار دولية
أورسولا فون دير لايين
الصين
شي جينبينغ
باريس
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