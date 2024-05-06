نتانياهو: لا شيء سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها

نتانياهو: إذا اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها فإنها ستقف بمفردها

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد، بثوران "بركان من معاداة السامية" وأيضا بالانتقادات الدولية للحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، مشددا على أن أي ضغط لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.



وقال نتانياهو: "إذا اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها، فإنها ستقف بمفردها".



وفي حديثه خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا المحرقة في نصب "ياد فاشيم" التذكاري في القدس، أعرب نتنانياهو عن أسفه لأنه عندما قتل النازيون ستة ملايين يهودي خلال الحرب العالمية الثانية، كان شعبه "أعزل تماما أمام أولئك الذين سعوا إلى تدميرنا".



وقال بينما كان العلم الإسرائيلي ينكّس والناجون من المحرقة يستعدون لإيقاد النار في المشاعل "لم تهبّ أي دولة لمساعدتنا".



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الحشد الكبير الذي تجمع لإحياء الذكرى: "اليوم، نواجه مرة أخرى أعداء مصممين على تدميرنا".



ووُضع كرسي أصفر فارغ في الحفل يمثل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة.



وتابع نتانياهو: "أقول لقادة العالم إنّ أي قدر من الضغوط أو أي قرار من أي منتدى دولي لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها".



وأعرب عن أسفه لتصاعد الانتقادات التي شهدها العالم ضد إسرائيل بسبب حربها في غزة التي اندلعت بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول.



وندد بـ"هذا البركان الرهيب من معاداة السامية" الذي قال إنه يثور في جميع أنحاء العالم.



وقارن نتانياهو أيضا الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم بالتمييز ضد اليهود في الجامعات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.



وقال" "يا له من تشويه للعدالة والتاريخ".



وأضاف أن الانتقاد لم يكن "بسبب الأفعال التي نقوم بها، بل لأننا موجودون... لأننا يهود". وتابع: "لن تُكبّلوا أيدينا (...) إسرائيل سوف تواصل محاربة الشر البشري (...) حتى النصر".



وقال: "سوف نهزم أعداءنا مرتكبي الإبادات الجماعية. لن يحدث ذلك مرة أخرى الآن!".