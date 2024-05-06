16 شهيداً من عائلتين في غارات إسرائيلية على رفح

أعلنت فرق إنقاذ ومسعفون ليل الأحد الإثنين، استشهاد 16 شخصا من عائلتين في غارات إسرائيلية على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة، بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم استهدف معبر كرم أبو سالم وتبنته حركة حماس.



وأفادت فرق الدفاع المدني وكالة فرانس برس بأن "حصيلة الشهداء في رفح وصلت إلى 16 شهيداً. 7 شهداء من استهداف عائلة العطار و9 شهداء من استهداف عائلة قشطة". وأكدت مصادر طبية الحصيلة، مشيرة إلى أن الهجومين وقعا مساء الأحد في "مخيم يبنا للاجئين وفي حي السلام في شرق رفح".



وجاءت هذه الغارات الإسرائيلية بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في هجوم صاروخي استهدف معبر كرم أبو سالم.



وأفاد الجيش الإسرائيلي فرانس برس بأن 14 صاروخا أطلِقت على المعبر من منطقة محاذية لمعبر رفح، موضحا أن ثلاثة من الجرحى في حالة خطرة.



وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إغلاقه.