بلينكن إلى غواتيمالا لإجراء محادثات إقليمية تتعلق بالهجرة

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى غواتيمالا هذا الأسبوع لإجراء محادثات إقليمية تتعلق بالهجرة، وفق ما أعلنت وزارته الأحد، في وقت تُواصل الدولتان تعميق العلاقات في هذه القضيّة.



وتأتي زيارته في وقت تسعى أعداد قياسيّة من المهاجرين إلى دخول الولايات المتحدة، معظمهم من أميركا الوسطى وفنزويلا، في محاولة منهم للفرار من الفقر والعنف والكوارث التي تفاقمت بسبب التغيّر المناخي.



فبين تشرين الأوّل وشباط، عبَرَ نحو 130 ألف غواتيمالي بشكل غير قانوني الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفقا لهيئة الحدود الأميركية. وخلال الفترة نفسها، اعترضت الولايات المتحدة نحو 1,15 مليون مهاجر، حسب المصدر نفسه.



ويقود بلينكن الثلاثاء الوفد الأميركي إلى غواتيمالا لحضور الاجتماع الإقليمي لإعلان لوس أنجلس بشأن الهجرات الذي اعتُمِد عام 2022 ويضع إطارا لسياسة الهجرة في نصف الكرة الأرضية الغربي، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.



وأضاف ميلر في بيان أنّ "بلينكن سيشدّد على التقدّم الذي أحرزناه خلال العامين الماضيين ويتطلّع إلى الخطوات المشتركة التالية لتعزيز الإدارة الإنسانيّة للهجرة وتطبيقها الحازم، والمسارات القانونيّة، وإمكان الوصول إلى الحماية، وتحسين دمج اللاجئين والمهاجرين في الأميركيّتَين".



وذكر ميلر أنّه من المقرّر أن يجتمع بلينكن أيضا مع الرئيس برناردو أريفالو وقادة إقليميّين آخرين.



وتسعى واشنطن إلى أن تجعل من غواتيمالا، الدولة الفقيرة الواقعة في أميركا الوسطى، شريكةً لها في شؤون الهجرة. والتقى الرئيسان جو بايدن وأريفالو في آذار، وشهدت تلك الزيارة الإعلان عن مساعدات أميركيّة بقيمة 170 مليون دولار.



وكان سبق لغواتيمالا أن وافقت أيضا على تعاون ثلاثي مع الولايات المتحدة والمكسيك بشأن الهجرة.



وقد برز ملفّ الهجرة بوصفه قضيّة سياسيّة رئيسيّة بالنسبة إلى منافس بايدن، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الطامح للعودة إلى البيت الأبيض.