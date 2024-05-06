الفلبين لا ترغب في إثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم، أن بلاده لن تستخدم مدافع المياه أو أي أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي.



وأكد ماركوس للصحفيين، أن الفلبين لا تريد على الإطلاق إثارة التوتر في الممر المائي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذا الأمر بعيد عن تفكير بلاده تماما.



وقال ماركوس: "لن نحذو حذو خفر السواحل الصيني والسفن الصينية"، مضيفا أن مهمة البحرية الفلبينية وخفر السواحل هي الحد من التوترات ولا توجد خطط لوضع مدافع مياه على متن السفن.



واحتجت مانيلا الأسبوع الماضي على استخدام بكين لمدافع المياه ضد السفن الفلبينية في المياه الضحلة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ووصفت الواقعة بأنها مضايقات و"مناورات خطيرة"، بعد تصاعد التوتر في الأشهر القليلة الماضية.