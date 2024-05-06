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المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
أخبار دولية
2024-05-06 | 00:08
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المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
فاز المحافظ خوسيه راؤول مولينو بالانتخابات الرئاسيّة في بنما الأحد، بحصوله على 34 في المئة من الأصوات، متقدّما بتسع نقاط على أقرب منافسيه الذي أقرّ بهزيمته.
وتوجّه ألفريدو جونكا إلى مولينو بالقول: "يُسعدني، باسم المحكمة الانتخابيّة، أن أبلغكم بأنّكم (...) فزتم برئاسة جمهوريّة" بنما.
من جهته، قال القنصل السابق ريكاردو لومبانا (يمين الوسط) الذي حلّ في المركز الثاني، لأنصاره إنّه يعترف بفوز "رئيس جمهوريّة بنما المُنتخب خوسيه راؤول مولينو".
أخبار دولية
خوسيه راؤول مولينو
الانتخابات الرئاسية
بنما
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