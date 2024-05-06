إذاعة إسرائيلية: الجيش بدأ بإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق رفح الى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة"

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق رفح الى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة"

الناخبون في تشاد يدلون بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية بمنطقة الساحل الإفريقي منذ موجة انقلابات