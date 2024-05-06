الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إذاعة إسرائيلية: الجيش بدأ بإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح

أخبار دولية
2024-05-06 | 00:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إذاعة إسرائيلية: الجيش بدأ بإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إذاعة إسرائيلية: الجيش بدأ بإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح

أفادت محطة إذاعة إسرائيلية اليوم، بأن القوات المسلحة الإسرائيلية بدأت بإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح قبل هجوم محتمل على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

أخبار دولية

القوات المسلحة الإسرائيلية

إجلاء

رفح

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق رفح الى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة"
الناخبون في تشاد يدلون بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية بمنطقة الساحل الإفريقي منذ موجة انقلابات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:58

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان... الخبر الّذي هزّ الوطن العربي

LBCI
أخبار لبنان
05:54

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: تعرض منشآت مياه نبع الطاسة لأضرار وندعو لحصر إستخدام المياه بالخدمة فقط

LBCI
أخبار دولية
05:51

برلين تعتبر إغلاق إسرائيل لقناة الجزيرة "مؤشرًا سيئًا" لحرية الصحافة

LBCI
آخر الأخبار
05:49

المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بمسيرات إنقضاضية إستهدف تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي المطلة وأصبنا نقاط إستقرارهم ودمرنا آلياتهم وإعطابها وأوقعناهم بين قتيل وجريح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:51

برلين تعتبر إغلاق إسرائيل لقناة الجزيرة "مؤشرًا سيئًا" لحرية الصحافة

LBCI
أخبار دولية
05:36

ماكرون استقبل شي جينبينغ: التنسيق مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم"

LBCI
أخبار دولية
05:22

الكرملين: المناورات النووية الروسية رد على تصريحات غربية حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:12

جامعة لوس أنجليس تستأنف الدروس الحضورية بعد التظاهرات ضد حرب غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:49

إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يوآف غالانت تحدث مع وزير الخارجية الأميركي بشأن بدء إخلاء رفح

LBCI
منوعات
2023-08-18

رأت ذراعًا تمتد من ثقب ببيتها واكتشفت الحقيقة المرعبة... رجل يعيش تحت منزلها منذ أشهر؟! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-02

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
منوعات
2023-08-03

أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لوحة لـ"أوجين دو لاكروا"... تعود لتزين أحد جدران متحف اللوفر بعد ترميمها

LBCI
رياضة
13:46

ماذا تقول الرامية الاولمبية راي باسيل للـLBCI بعد احرازها الميادلية الذهبية في كأس العالم للرماية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ضيعة مركبتا في قضاء المنية تحتفل بعيد الفصح على طريقتها والـLBCI تعرّفكم على عاداتها وتقاليدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لعبة كرة متنقّلة بين اسرائيل وحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

متهم أساسي في شبكة التيك توك تلاحقه قوى الأمن والرأس المدبّر في الخارج كان يتواصل مع الشبكة عبر وسيط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

عيد الفصح الشرقي في شرقٍ مشتعل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بين حق الاحتجاج والتوقيف بحسب القانون... ماذا في جديد تظاهرات جامعات الولايات المتحدة؟

LBCI
امن وقضاء
13:17

صير الغربية تشيّع الضحية زينب معتوق: لجلب المتورطين في جريمة قتلها الى العدالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

جريمة قتل وحشية ضحيتها الشابة زينب معتوق والمجرم متوار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:28

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق رفح الى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة"

LBCI
أمن وقضاء
07:47

تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...

LBCI
أخبار دولية
07:35

الحكومة الإسرائيلية تأمر بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها

LBCI
حال الطقس
02:07

بعد المنخفض الجوي... الحرارة ستتعدى عتبة الـ٣٥ درجة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

متهم أساسي في شبكة التيك توك تلاحقه قوى الأمن والرأس المدبّر في الخارج كان يتواصل مع الشبكة عبر وسيط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

جريمة قتل وحشية ضحيتها الشابة زينب معتوق والمجرم متوار

LBCI
أمن وقضاء
17:00

تعميم صورة مشتبه به بالتعدي على عدد من القاصرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ضيعة مركبتا في قضاء المنية تحتفل بعيد الفصح على طريقتها والـLBCI تعرّفكم على عاداتها وتقاليدها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More