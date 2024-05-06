القوات الجوية الأوكرانية دمرت 12 طائرة مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 12 من 13 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا.



وأفادت القوات الجوية عبر تطبيق تيليغرام، بأنه تم تدمير الطائرات المسيرة فوق منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا.



ولم يتضح بعد مصير الطائرة التي لم يتم إسقاطها.