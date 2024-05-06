ستة قتلى و35 جريحًا في هجوم بطائرة مسيرة على بيلغورود الروسية

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة متفجرة في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا والمستهدفة بانتظام بضربات أوكرانية، حسبما قال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.وكتب غلادكوف على تلغرام: "هوجمت شاحنتان صغيرتان كانتا تقلان موظفين نحو مكان عملهم وسيارة من قبل الجيش الأوكراني بواسطة مسيرات انتحارية"، مشيرًا إلى أنه "توفي ستة أشخاص وأصيب 35 شخصًا بينهم طفلان يعانيان من جروح سطحية".