وزير الدفاع الإسرائيلي: التحرك العسكري في رفح ضروري

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان اليوم، إن التحرك العسكري الإسرائيلي في رفح ضروري بسبب رفض حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مقترحات قدمها الوسطاء بشأن هدنة في غزة تطلق بموجبها الحركة بعض الرهائن.



وجاء في البيان أن غالانت نقل تلك الرسالة في اتصال خلال الليل مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.