قيادي كبير في حماس: أمر الإخلاء الإسرائيلي من رفح "تطور خطير"

رأى قيادي كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن أمر الإخلاء الإسرائيلي من رفح "تطور خطير وسيكون له تداعياته".



وقال لرويترز إن "الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب".