الرئيس الصيني يلتقي ماكرون في باريس لبحث التجارة والحرب في أوكرانيا

يواصل الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته لباريس اليوم الاثنين في رحلة هي الأولى للمنطقة منذ خمس سنوات.



ومن المقرر أن يبحث ملفي التجارة والحرب الروسية مع أوكرانيا ضمن قضايا أخرى مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



وأشاد الرئيس الصيني في بيان صدر لدى وصوله بالعلاقات بين البلدين رغم توتر تجاري يتعلق بتحقيق للاتحاد الأوروبي في صادرات السيارات الكهربائية الصينية، وتحقيق تجريه بكين في واردات‭ ‬خمور البراندي وأغلبها فرنسية الصنع.



وقال شي إن "العلاقات بين الصين وفرنسا نموذج يحتذى به للمجتمع الدولي في التعايش السلمي والتعاون المثمر بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة".