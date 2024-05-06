بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء مناورات نووية "في المستقبل القريب" تشارك فيها على وجه الخصوص قوات منتشرة قرب أوكرانيا، وذلك ردًا على "تهديدات" قادة غربيين لموسكو، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإثنين.



وأكدت الوزارة في بيان على تلغرام أنه "خلال المناورات، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للاستعداد ولاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية"، مشيرةً الى أن التمرين يهدف الى "الإبقاء على جاهزية" الجيش في أعقاب "تصريحات مستفزة وتهديدات بعض المسؤولين الغربيين حيال روسيا".