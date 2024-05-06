قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن مسؤول كبير: قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم الاثنين عن مسؤول كبير لم تسمه القول إن قصف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة.



كما أشار المسؤول إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين إسرائيل وحماس.