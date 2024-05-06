جامعة لوس أنجليس تستأنف الدروس الحضورية بعد التظاهرات ضد حرب غزة

أعلنت جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس أنها ستستأنف الدروس الحضورية الاثنين، بعد ثلاثة أيام من نقلها عبر الإنترنت عقب صدامات في الحرم الجامعي بين متظاهرين معارضين للحرب في غزة والشرطة.



وتهزّ تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة جامعات أميركية عديدة منذ أسابيع، وشهدت استدعاء الشرطة لفضها واعتقالات جماعية، فيما دعا البيت الأبيض الى الحفاظ على النظام.



وأعلنت جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس الجمعة تعليق الفصول الحضورية ونقلها عبر الإنترنت بعد أن أخلت قوة كبيرة من الشرطة مخيما للطلاب المعتصمين.



في منتصف الأسبوع، تفاقم الوضع تدريجيا في الحرم الجامعي، مع وقوع اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مؤيدين لإسرائيل.



وقالت الجامعة في بيان نشرته الأحد على موقعها الإلكتروني: "سيستأنف الحرم الجامعي أنشطته العادية" الاثنين "ويخطط لمواصلتها حتى نهاية الأسبوع".



وأضافت أن "قوات حفظ النظام ما زالت في الحرم الجامعي لضمان الأمن".



كما أعلن عميد الجامعة جين بلوك عن "تغييرات عاجلة" في إدارة أمن الحرم الجامعي، وأن مكتبا جديدا بقيادة رئيس شرطة سكرامنتو السابق ريك برازييل سيشرف عليها.



وقال في البيان: "تحتاج جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس إلى وحدة وقائد مسؤوليته الوحيدة هي أمن الحرم الجامعي لإرشادنا خلال لحظات التوتر".