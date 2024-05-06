الكرملين: المناورات النووية الروسية رد على تصريحات غربية حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا

أكد الكرملين الإثنين أن المناورات النووية التي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجرائها هي رد على تصريحات غربية، منها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن احتمال إرسال "جنود من الناتو" الى أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "هؤلاء القادة الغربيين تحدثوا عن الاستعداد وحتى النية لإرسال كتائب مسلحة الى أوكرانيا، أي وضع جنود من حلف شمال الأطلسي في مواجهة الجيش الروسي".



وكان ماكرون كرر مؤخرًا موقفه بعدم استبعاد إرسال قوات غربية الى أوكرانيا بحال اخترقت روسيا "خطوط الجبهة".

