الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين: المناورات النووية الروسية رد على تصريحات غربية حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا
أخبار دولية
2024-05-06 | 05:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكرملين: المناورات النووية الروسية رد على تصريحات غربية حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا
أكد الكرملين الإثنين أن المناورات النووية التي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجرائها هي رد على تصريحات غربية، منها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن احتمال إرسال "جنود من الناتو" الى أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "هؤلاء القادة الغربيين تحدثوا عن الاستعداد وحتى النية لإرسال كتائب مسلحة الى أوكرانيا، أي وضع جنود من حلف شمال الأطلسي في مواجهة الجيش الروسي".
وكان ماكرون كرر مؤخرًا موقفه بعدم استبعاد إرسال قوات غربية الى أوكرانيا بحال اخترقت روسيا "خطوط الجبهة".
أخبار دولية
المناورات
النووية
الروسية
تصريحات
غربية
احتمال
إرسال
أوكرانيا
التالي
ماكرون استقبل شي جينبينغ: التنسيق مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم"
جامعة لوس أنجليس تستأنف الدروس الحضورية بعد التظاهرات ضد حرب غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:03
الكرملين: المناورات النووية الروسية رد على تصريحات غربية حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا
آخر الأخبار
05:03
الكرملين: المناورات النووية الروسية رد على تصريحات غربية حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-05-03
الكرملين يعتبر تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات الى أوكرانيا "خطرة للغاية"
أخبار دولية
2024-05-03
الكرملين يعتبر تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات الى أوكرانيا "خطرة للغاية"
0
آخر الأخبار
2024-03-17
بوتين معلقا على احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الأطلسي ووجود قوات غربية في أوكرانيا: فرنسا يمكنها أن تلعب دورا في التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا
آخر الأخبار
2024-03-17
بوتين معلقا على احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الأطلسي ووجود قوات غربية في أوكرانيا: فرنسا يمكنها أن تلعب دورا في التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا
0
آخر الأخبار
2024-02-26
ماكرون يقول إن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل "لا يمكن استبعاده"
آخر الأخبار
2024-02-26
ماكرون يقول إن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل "لا يمكن استبعاده"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:30
مصر تحذّر إسرائيل من مغبة شن عملية عسكرية في رفح
أخبار دولية
10:30
مصر تحذّر إسرائيل من مغبة شن عملية عسكرية في رفح
0
أخبار دولية
10:26
شي ينفي وجود مشكلة تتعلق "بقدرة فائضة" للإنتاج تؤثر على التجارة العالمية
أخبار دولية
10:26
شي ينفي وجود مشكلة تتعلق "بقدرة فائضة" للإنتاج تؤثر على التجارة العالمية
0
أخبار دولية
10:20
البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتانياهو الاثنين بشأن رفح
أخبار دولية
10:20
البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتانياهو الاثنين بشأن رفح
0
أخبار دولية
10:17
جامعة كولومبيا تلغي حفل التخرج الرئيسي بسبب التظاهرات ضد حرب غزة
أخبار دولية
10:17
جامعة كولومبيا تلغي حفل التخرج الرئيسي بسبب التظاهرات ضد حرب غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2024-05-04
زهران للـLBCI: "لن يُقال "لا" للورقة الفرنسية بل سيُقال "ولكن".. ويجب نقل المخيمات السورية من لبنان الى سوريا
أخبار سياسية
2024-05-04
زهران للـLBCI: "لن يُقال "لا" للورقة الفرنسية بل سيُقال "ولكن".. ويجب نقل المخيمات السورية من لبنان الى سوريا
0
أخبار دولية
00:08
المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
أخبار دولية
00:08
المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
0
أخبار دولية
06:39
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران
أخبار دولية
06:39
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران
0
أخبار دولية
08:11
حماس: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
08:11
حماس: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية... وضع إكليل من الغار على قاعدة تمثال شهداء لبنان
أخبار لبنان
07:54
بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية... وضع إكليل من الغار على قاعدة تمثال شهداء لبنان
0
أخبار دولية
07:47
تضامن شرقي مع الإحتجاجات في الجامعات الغربية
أخبار دولية
07:47
تضامن شرقي مع الإحتجاجات في الجامعات الغربية
0
أخبار لبنان
05:48
عودة: البطولات ليست في التراشق بالتهم وإضعاف البلد وتعطيل مؤسساته وليست في شن الحروب
أخبار لبنان
05:48
عودة: البطولات ليست في التراشق بالتهم وإضعاف البلد وتعطيل مؤسساته وليست في شن الحروب
0
أخبار دولية
05:36
ماكرون استقبل شي جينبينغ: التنسيق مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم"
أخبار دولية
05:36
ماكرون استقبل شي جينبينغ: التنسيق مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لوحة لـ"أوجين دو لاكروا"... تعود لتزين أحد جدران متحف اللوفر بعد ترميمها
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لوحة لـ"أوجين دو لاكروا"... تعود لتزين أحد جدران متحف اللوفر بعد ترميمها
0
رياضة
13:46
ماذا تقول الرامية الاولمبية راي باسيل للـLBCI بعد احرازها الميادلية الذهبية في كأس العالم للرماية؟
رياضة
13:46
ماذا تقول الرامية الاولمبية راي باسيل للـLBCI بعد احرازها الميادلية الذهبية في كأس العالم للرماية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيعة مركبتا في قضاء المنية تحتفل بعيد الفصح على طريقتها والـLBCI تعرّفكم على عاداتها وتقاليدها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيعة مركبتا في قضاء المنية تحتفل بعيد الفصح على طريقتها والـLBCI تعرّفكم على عاداتها وتقاليدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لعبة كرة متنقّلة بين اسرائيل وحماس
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لعبة كرة متنقّلة بين اسرائيل وحماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
متهم أساسي في شبكة التيك توك تلاحقه قوى الأمن والرأس المدبّر في الخارج كان يتواصل مع الشبكة عبر وسيط
تقارير نشرة الاخبار
13:28
متهم أساسي في شبكة التيك توك تلاحقه قوى الأمن والرأس المدبّر في الخارج كان يتواصل مع الشبكة عبر وسيط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:28
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق رفح الى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة"
خبر عاجل
01:28
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق رفح الى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة"
2
حال الطقس
02:07
بعد المنخفض الجوي... الحرارة ستتعدى عتبة الـ٣٥ درجة!
حال الطقس
02:07
بعد المنخفض الجوي... الحرارة ستتعدى عتبة الـ٣٥ درجة!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جريمة قتل وحشية ضحيتها الشابة زينب معتوق والمجرم متوار
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جريمة قتل وحشية ضحيتها الشابة زينب معتوق والمجرم متوار
4
تقارير نشرة الاخبار
13:28
متهم أساسي في شبكة التيك توك تلاحقه قوى الأمن والرأس المدبّر في الخارج كان يتواصل مع الشبكة عبر وسيط
تقارير نشرة الاخبار
13:28
متهم أساسي في شبكة التيك توك تلاحقه قوى الأمن والرأس المدبّر في الخارج كان يتواصل مع الشبكة عبر وسيط
5
أمن وقضاء
17:00
تعميم صورة مشتبه به بالتعدي على عدد من القاصرين
أمن وقضاء
17:00
تعميم صورة مشتبه به بالتعدي على عدد من القاصرين
6
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيعة مركبتا في قضاء المنية تحتفل بعيد الفصح على طريقتها والـLBCI تعرّفكم على عاداتها وتقاليدها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيعة مركبتا في قضاء المنية تحتفل بعيد الفصح على طريقتها والـLBCI تعرّفكم على عاداتها وتقاليدها
7
آخر الأخبار
17:35
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المقاتلون المصابون بكرم أبو سالم كانوا بمهمة أمنية لحراسة معدات جهزت لدخول رفح
آخر الأخبار
17:35
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المقاتلون المصابون بكرم أبو سالم كانوا بمهمة أمنية لحراسة معدات جهزت لدخول رفح
8
فنّ
06:06
كارمن بصيبص تنجو من الموت بأعجوبة
فنّ
06:06
كارمن بصيبص تنجو من الموت بأعجوبة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More