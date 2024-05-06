ماكرون استقبل شي جينبينغ: التنسيق مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم"

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية اعتماد "قواعد عادلة للجميع" في مجال المبادلات التجارية بين بكين ودول الاتحاد الأوروبي، لدى استقباله الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يقوم بزيارة دولة الى فرنسا.



وقال ماكرون في بداية لقاء مع الرئيس الصيني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "مستقبل قارتنا سيعتمد بوضوح على قدرتنا على مواصلة تطوير علاقاتنا مع الصين بطريقة متوازنة". وقال ماكرون في بداية لقاء مع الرئيس الصيني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "مستقبل قارتنا سيعتمد بوضوح على قدرتنا على مواصلة تطوير علاقاتنا مع الصين بطريقة متوازنة".



الى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي أن "التنسيق" مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم تماما". الى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي أن "التنسيق" مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم تماما".

من جهته، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تعزيز "التعاون الاستراتيجي" بين بلده والاتحاد الأوروبي والحفاظ على "شراكتهما"، على خلفية العديد من الخلافات، من التجارة وصولا إلى حقوق الإنسان.



وقال شي في بداية الاجتماع الثلاثي في الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "كقوتين عالميتين رئيسيتين، على الصين والاتحاد الأوروبي أن يبقيا شريكين ويواصلا الحوار والتعاون ويعمّقا التواصل الاستراتيجي ويعزّزا الثقة الاستراتيجية المتبادلة".