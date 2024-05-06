برلين تعتبر إغلاق إسرائيل لقناة الجزيرة "مؤشرًا سيئًا" لحرية الصحافة

وصفت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق قناة الجزيرة القطرية بأنه "مؤشر سيء" لحرية الصحافة.



وشددت الوزارة على أن "الصحافة الحرة والمتنوعة هي ركيزة مهمة لأي ديموقراطية ليبرالية، خاصةً في أوقات الأزمة، ومن الضروري حماية حرية الصحافة".