شي جينبينغ يدعو الى تعزيز "التعاون الاستراتيجي" بين الصين والاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ في باريس، إلى تعزيز "التعاون الاستراتيجي" بين بلده والاتحاد الأوروبي والحفاظ على "شراكتهما"، على خلفية العديد من الخلافات، من التجارة وصولا إلى حقوق الإنسان.



وقال شي في بداية اجتماع ثلاثي في الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "كقوتين عالميتين رئيسيتين، على الصين والاتحاد الأوروبي أن يبقيا شريكين ويواصلا الحوار والتعاون ويعمّقا التواصل الاستراتيجي ويعزّزا الثقة الاستراتيجية المتبادلة".