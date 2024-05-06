المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي الاثنين إلى إيران لمناقشة الملف النووي، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.



ومن المقرر أن يشارك غروسي في مؤتمر نووي ويعقد اجتماعات "مع أعلى المسؤولين والسياسيين في البلاد"، وفق ما أفادت وكالتا "مهر" و"إسنا" الإيرانيتان.