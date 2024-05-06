الجيش الروسي يعلن السيطرة على قريتين في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي سيطرته على قريتين في أوكرانيا، إحداهما في منطقة دونيتسك (شرق) حيث يحقق تقدما منذ مدة، والثانية في منطقة خاركيف (شمال شرق)، في مؤشر إضافي على تقدمه في مواجهة قوات كييف.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنودها "حرروا" قرية سولوفيوفي القريبة من أوتشيرتين التي كانت قد أعلنت السيطرة عليها الأحد في دونيتسك، وكوتلياريفكا في منطقة خاركيف.