ألمانيا تستدعي سفيرها في روسيا بعد اتهامها موسكو بتنفيذ هجمات سيبرانية

ألاستدعت ألمانيا سفيرها في روسيا "للتشاور" بعدما اتهمت موسكو بالوقوف وراء هجمات سيبرانية استهدفت أعضاء في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني بزعامة المستشار أولاف شولتس، على ما أعلنت وزارة الخارجية الاثنين.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة لصحافيين في برلين إن "السفير ألكسندر غراف لامبسدورف تم استدعاؤه للتشاور وسيبقى في برلين مدة أسبوع ثم يعود إلى موسكو".

