فرنسا تجدّد "معارضتها الصارمة لهجوم إسرائيلي على رفح"

جددت فرنسا معارضتها القوية للهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح الفلسطينية.وأكدت مجددا وزارة الخارجية في باريس في بيان أن أي تهجير قسري للمدنيين يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.وجددت فرنسا من جهة أخرى، دعوتها إلى إطلاق الرهائن المحتجزين لدى حماس كما إلى وقف دائم لإطلاق النار.