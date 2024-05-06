تضامن شرقي مع الإحتجاجات في الجامعات الغربية

حماس: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي

حماس: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي

بروكسل وباريس تحضان بكين على "استخدام كل تأثيرها" على موسكو لوقف حرب أوكرانيا