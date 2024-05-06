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تضامن شرقي مع الإحتجاجات في الجامعات الغربية

أخبار دولية
2024-05-06 | 07:47
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تضامن شرقي مع الإحتجاجات في الجامعات الغربية

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