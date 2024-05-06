بروكسل وباريس تحضان بكين على "استخدام كل تأثيرها" على موسكو لوقف حرب أوكرانيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي وباريس يعوّلان على الصين "لاستخدام كل تأثيرها على روسيا" لوقف حرب أوكرانيا.



وأشارت فون دير لايين، بعد اجتماع في باريس مع الرئيسين الفرنسي والصيني، إلى أنها دعت مع ماكرون الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "مزيد من الجهود للحد من تسليم السلع ذات الاستخدام المزدوج لروسيا" وهي سلع يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية "والتي ينتهي بها الأمر في ساحة المعركة" في أوكرانيا.

وفي سياق آخر، شددت على أن الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ "قرارات حازمة" لحماية اقتصاده وأمنه، وسط علاقات تجارية متوترة مع الصين.



وأضافت فون دير لاين أننا "سندافع عن شركاتنا، سندافع عن اقتصاداتنا" مشيرة إلى أن هناك "اختلالات كبيرة (...) تثير قلقا كبيرا".