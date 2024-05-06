حماس: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الاثنين أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح في جنوب قطاع غزة لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن اجتياح محتمل للمدينة.

وأكد عزت الرشق القيادي في حركة حماس أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب غزة ستضع المفاوضات في مهب الريح.