بوريل يحث إسرائيل على عدم المضي في اجتياح رفح

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين أنه يتعين على إسرائيل عدم المضي في اجتياح بري لرفح، مشيرًا إلى أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ويتعين عليهما منع مثل هذا السيناريو.



وكتب بوريل على منصة إكس: "إن الأوامر التي أصدرتها إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح تنذر بالأسوأ: المزيد من الحرب والمجاعة".



وأشار سكان إلى أن "الجيش الإسرائيلي شن ضربات في رفح اليوم الاثنين بعد ساعات من مطالبة إسرائيل المدنيين بإخلاء مناطق من المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون شخص شردتهم الحرب".