جامعة كولومبيا تلغي حفل التخرج الرئيسي بسبب التظاهرات ضد حرب غزة

أعلنت جامعة كولومبيا إلغاء حفل تخرج كان من المقرر إقامته في 15 أيار وقررت تنظيم فعاليات أصغر بدلا من ذلك، وذلك بعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين المستمرة منذ أسابيع.



وأوضحت الجامعة في بيان: "لقد قررنا أن نجعل محور أنشطة التخرج لدينا هو... تكريم الطلاب فرادى بجانب زملائهم بدلا من الاحتفال على مستوى الجامعة المقرر إجراؤه في 15 أيار".