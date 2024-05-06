البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتانياهو الاثنين بشأن رفح

سيتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وأشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي لوكالة فرانس برس إلى أننا "أخبرنا الحكومة الاسرائيلية بوضوح برأينا حول غزو بري كبير لرفح وسيتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم".