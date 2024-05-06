الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتانياهو الاثنين بشأن رفح

أخبار دولية
2024-05-06 | 10:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتانياهو الاثنين بشأن رفح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتانياهو الاثنين بشأن رفح

سيتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن البيت الأبيض. 
     
وأشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي لوكالة فرانس برس إلى أننا "أخبرنا الحكومة الاسرائيلية بوضوح برأينا حول غزو بري كبير لرفح وسيتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم".

أخبار دولية

الأبيض:

بايدن

سيتحدث

نتانياهو

الاثنين

LBCI التالي
رئيسة المفوضية الأوروبية ستضغط من أجل منافسة "عادلة" مع الصين خلال لقائها شي جينبينغ
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في الهجوم الصاروخي عند معبر كرم أبو سالم مع غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-04

البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو تحادثا هاتفيا بشأن غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-28

البيت الأبيض: إسرائيل بدأت في الوفاء بالتزاماتها بشأن المساعدات استجابة لطلب الرئيس بايدن

LBCI
أخبار دولية
2024-04-29

البيت الأبيض: واشنطن "لا تؤيد" تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2024-04-28

البيت الأبيض: بايدن أكدد مجددا في اتصال مع نتنياهو التزامه الثابت بأمن إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:26

نائب رئيس حماس: المقترح الذي وافقت عليه الحركة هو اتفاق من ثلاث مراحل

LBCI
أخبار دولية
14:19

نائب رئيس حماس: المقترح الذي وافقت عليه الحركة هو اتفاق من ثلاث مراحل

LBCI
أخبار دولية
14:17

ميلر: واشنطن ستبحث رد حماس

LBCI
أخبار دولية
14:12

واشنطن تدرس رد حماس في شأن الهدنة وتحض إسرائيل على عدم مهاجمة رفح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-04-28

في أحد الشعانين.. هكذا علمت ميريام فارس ابنها الصلاة (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-05-03

متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-03

كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر... وهل من إمتدادات خارجية لها؟

LBCI
أخبار دولية
2023-09-10

موسكو تدّمر ثلاثة زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

ايران والنوويّ… إلى الواجهة مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الرغبي توتش تتوسع وقريباً منتخب لبنان للرغبي الى بطولات عالمية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أوروبا تخاف من الصين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

النزاع بين توتال ووزارة الطاقة مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاحتجاجات في الجامعات الأميركية تستمر وحفلات التخرج تتوقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

من قلب خيمة في رفح تامر ينال الماجستير: سلاح العلم اقوى من جرائم الاحتلال!

LBCI
أخبار لبنان
13:18

زغرتا شيّعت رئيس مجلس إدارة OMT

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

غزة مدمّرة.. فمن يبني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

اجتياح رفح... هل بات حقيقة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
12:35

حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة

LBCI
خبر عاجل
01:28

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق رفح الى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة"

LBCI
حال الطقس
02:07

بعد المنخفض الجوي... الحرارة ستتعدى عتبة الـ٣٥ درجة!

LBCI
خبر عاجل
13:09

مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
17:00

تعميم صورة مشتبه به بالتعدي على عدد من القاصرين

LBCI
فنّ
06:06

كارمن بصيبص تنجو من الموت بأعجوبة

LBCI
امن وقضاء
11:52

التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق

LBCI
موضة وجمال
10:25

ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More