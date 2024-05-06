شي ينفي وجود مشكلة تتعلق "بقدرة فائضة" للإنتاج تؤثر على التجارة العالمية

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ في باريس أن "ما يسمى بمشكلة القدرة الفائضة للصين غير موجودة"، في وقت يتخوّف الأوروبيون من تدفق منتجات صينية مدعومة إلى أسواقهم، وهو أمر من شأنه إضعاف المنافسة الدولية.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن شي جينبينغ أوضح لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ولرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "القطاع الصيني للطاقة الجديدة" أتاح "زيادة العرض العالمي وتخفيف الضغوط التضخمية العالمية".



وأشار إلى أن "ما يسمى مشكلة القدرة الفائضة للصين غير موجودة، سواء من حيث الميزة النسبية أو في ضوء الطلب العالمي".