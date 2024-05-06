مصر تحذّر إسرائيل من مغبة شن عملية عسكرية في رفح

حذرت مصر إسرائيل من مغبة شن عملية عسكرية في رفح، معتبرة أنها تنطوي على "مخاطر إنسانية بالغة".ودعت مصر إسرائيل إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، بحسب وزارة الخارجية المصرية.