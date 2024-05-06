روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية بريطانية في أوكرانيا وأماكن أخرى

هدّدت وزارة الخارجية الروسية بتضرب "أي منشأة عسكرية أو عتاد عسكري بريطاني على الأراضي الأوكرانية" أو أماكن أخرى، في حال استخدمت كييف "أسلحة بريطانية" لضرب أهداف روسية.



وجاء تصريح الوزارة بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون خلال زيارة لأوكرانيا إن كييف "لها الحق المطلق في الرد على روسيا".



وقال أيضا إن لندن لم تضع "محاذير" بشأن كيفية استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة البريطانية التي زودتها بها.