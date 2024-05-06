هذا ما جرى التطرق إليه في الاتصال بين بايدن ونتنياهو

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيضمن أن يظل معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.



وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن بايدن أكد مجددا خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو على "موقفه الواضح بشأن رفح".

