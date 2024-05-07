رئيس الوزراء الهندي يدلي بصوته في الإنتخابات العامة

أدلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء بصوته في الانتخابات العامة التي تستمر ستة أسابيع ويأمل بنتيجتها أن يظل في السلطة لولاية ثالثة على التوالي.



وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بأن مودي خرج من مركز اقتراع في مدينة أحمد آباد (غرب) حيث أدلى بصوته وحيّا أنصاره الذين صفقوا له.