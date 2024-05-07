هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن واقعة جنوبي عدن اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنه تم الإبلاغ عن انفجارين بالقرب من سفينة تجارية على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية.ولفتت الهيئة إلى أن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير وأن السلطات تحقق في الأمر.